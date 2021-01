WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद, अखबारों में विज्ञापन के जरिए दी सफाई

ट्विटर पर कई यूजर्स ने अखबारों के पहले पन्ने की तस्वीर लेकर व्हाट्सएप पर निशाना साधा है. यूजर्स व्हाट्सएप द्वारा सफाई देने के लिए अखबारों पर विज्ञापन देने को लेकर तंज कस रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए प्रिंट मीडियम का सहारा लेना पड़ रहा है.

प्राइवेसी विवाद के बीच आई WhatsApp की सफाई : "दोस्तों और परिवार के साथ की गई चैट सेफ"

PayTm के फाउंडर विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) ने भी इन विज्ञापनों पर व्हाट्सएप पर निशाना साधते हुए इसे कंपनी का दोहरा रवैया करार दिया. उन्होंने भारत और यूरोप में कंपनी के मापदंडों को लेकर व्हाट्सएप पर तंज कसा है.

How long we will be taken for granted by such blatant double standards ?

Self claimed ad claiming respect of our privacy v/s actual policy.



For India ???????? For Europe ???????? pic.twitter.com/bT45XwvsO1