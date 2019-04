जब शख़्स ने दी रामचरितमानस पढ़ने की सलाह तो जस्टिस काटजू ने दिया दिलचस्प जवाब...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कन्डेय काटजू आमतौर पर चर्चा और विवादों में बने रहते हैं, और हाल ही में उर्दू शायरी को हिन्दी से बेहतर बताने वाले अपने ट्वीट में कवि और राजनेता कुमार विश्वास को टैग करने पर उन्होंने नाराज़गी भी जताई थी. यही नहीं, इस ट्वीट के लिए सोशल मीडिया पर जस्टिस काटजू को बहुत-से लोगों ने कोसा और उनका मज़ाक उड़ाया. हालांकि इन सबके बावजूद मार्कंडेय काटजू सोशल मीडिया पर मुखर रहते हैं. फेसबुक से लेकर ट्विटर तक वह विभिन्न मुद्दों पर मुखर होकर विचार बयां करते हैं.

chacha katju, ek baar Ram Charit Manas padh liye hote, to yu apni buddhimatta ka parichay deke up-haas ke paatr na bante....beeso faiz, galib mil jaayein to bhi avadhi me likhi hui is maha-kaavy ke saamne khadi nahi ho sakte....magar aapke chakshu pe urdu ka ainak chadha hua hai. https://t.co/g1fogctpWX