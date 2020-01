BJP के नए बॉस जेपी नड्डा के लिए जब अमित शाह खींचकर लाए कुर्सी, देखें Video

बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उनका बीजेपी पदाधिकारियों की ओर से स्वागत किया. लेकिन गृहमंत्री अमित शाह का अंदाज कुछ अलग दिखा. उन्होंने जेपी नड्डा को पहले पदभार सौंपा और फिर मिठाई खिलाई. उसके बाद कुछ ऐसा किया कि वहां मौजूद लोग भी मुस्कराए बिना न रह पाए. अमित शाह ने जेपी नड्डा को बैठाने के लिए खुद उन्होंने ही कुर्सी खींची. पहले तो जेपी नड्डा ने शिष्टाचारवश इनकार किया लेकिन वह अमित शाह के आग्रह टाल नहीं सके. आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को निर्विरोध भाजपा के नए अध्यक्ष चुने गए. पिछले साल जून में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए नड्डा अमित शाह की जगह पार्टी के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी तथा कई मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं ने सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया के दौरान नड्डा के नाम का प्रस्ताव किया था. पार्टी ने नड्डा के निर्वाचन की घोषणा की. पिछले साल जून में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए नड्डा अमित शाह की जगह पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं. मौजूदा समय में गृह मंत्री का उत्तरदायित्व निभा रहे शाह ने साढ़े पांच वर्षों तक बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई और उनके अध्यक्ष रहते 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की और पूरे देश में पार्टी का विस्तार हुआ.

