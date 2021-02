जब सबने इनकार कर दिया तो यह महिला इंस्पेक्टर अज्ञात व्यक्ति के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गई

सीरीशा एक अन्य व्यक्ति के साथ स्ट्रेचर को कंधे पर उठाकर ले जाते हुए दिख रही हैं. आंध्र प्रदेश पुलिस ने निरीक्षक की प्रशंसा की और इस घटना का एक वीडियो भी ट्वीट किया. वीडियो में पुलिस सब इंस्पेक्टर आगे बढ़ती हुई दिखा रही हैं, जबकि पीछे से कोई यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि 'कृपया मैडम उसको छोड़ दें.'इस पर सीरीशा कहती हैं "कोई बात नहीं." सिरिशा ने ललिता चैरिटेबल ट्रस्ट को शव सौंपकर उसके अंतिम संस्कार में मदद की.

आंध्र प्रदेश पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है, "डीजीपी गौतम सवांग ने काशीबुग्गा पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर के सीरीशा की मानवीयता को सराहा."

AP Police cares: DGP Gautam Sawang lauds the humanitarian gesture of a Woman SI, K.Sirisha of Kasibugga PS, @POLICESRIKAKULM as she carried the unknown dead body for 2 km from Adavi Kothur on her shoulders & helped in performing his last rites. #WomanPolice #HumaneGesture pic.twitter.com/QPVRijz97Z

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और आंध्र प्रदेश के सह-प्रभारी सुनील देवधर ने भी घटना की फोटो साझा की. उन्होंने ट्वीट किया "कासिबुग्गा की सब इंस्पेक्टर के सीरीशा को सैल्यूट, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक कदम आगे बढ़ गईं और एक बूढ़ी महिला (पुरुष) के शव को दो किलोमीटर तक ले गईं व अंतिम संस्कार करने में मदद की. उन्होंने एक सार्वजनिक अधिकारी के कर्तव्यों को निभाने के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई. ”

Salute to Kasibugga SI K. Sirisha, who went a step ahead while performing her duties and carried an old woman's dead body for 2kms & helped in performing her last rites.

Along with performing the duties of a public officer, she's shown public responsibility too.#Salute2Soldierspic.twitter.com/zMwxwKBDti