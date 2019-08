PM मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर जोर से मारी ताली तो Twitter पर लोगों ने यूं बनाए Memes

खास बातें फ्रांस से जी-7 समिट में हुई पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात एक-दूसरे का हाथ पकड़कर ठहाके लगाते दिखे दोनों नेता वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के बाद मंगलवार को भारत वापस आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने फ्रांस में आयोजित जी-7 समिट में हिस्सा लिया. यहां पर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से खास मुलाकात की और कश्मीर समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की. इसी दौरान मीडिया के सामने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ हंसी-मजाक के पल को भी कैमरे में कैद कर लिया गया. संवाददाताओं से बात करने के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली. एक मौका ऐसा भी आया जब दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठहाका लगाने लगे. इसी दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप का हाथ पकड़ लिया और प्यार से थपकी दी. पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

तीन देशों की ताबड़तोड़ यात्रा और जी-7 सम्मेलन में धमाकेदार मौजूदगी, पीएम मोदी की 5 बड़ी उपलब्धियां

#ModiG7Magic

Have a look the way US President Trump shakes Hands with PM Modi, enough to give sleepless nights to PM Imran Khan. This is called real Marak Shakti :) #G7Summit@ImranKhanPTIpic.twitter.com/3wVQGzRNXA — Gautam (@gautam89368) August 26, 2019

Best friends laugh together.

The best video of the day. Modi and Trump Meeting at #G7Summit..@ImranKhanPTI ज़नाब जलन हुई क्या? pic.twitter.com/3Fu0i8heP7 — NAMOIndia (@tribhovandask) August 26, 2019

Trump - Modi actually speaks very good English



Modi - pic.twitter.com/apVOSml9QP — Manak Gupta (@manakgupta) August 26, 2019

Imran Khan trying to get Trump's and Modi's attention. pic.twitter.com/5EVmiVLwbi — Ram (@ramprasad_c) August 26, 2019

प्रेस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग हमें बातें करने दीजिए, जरूरत पड़ने पर आपको जानकारी दी जाएगी. इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन इसमें बातचीत करना नहीं चाहते. ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी मुस्कुराने लगे और हॉल ठहाकों से गूंज उठा.

Exclusive images. Trump after meeting with Modi #G7Summitpic.twitter.com/ntuKVqqYhD — Omkar Shetty (@omkar_shettyg) August 26, 2019

PM Modi to Imran Khan after this super meet with President Trump pic.twitter.com/Wm8SF8DeOk — Dhaval Patel (@dhaval241086) August 26, 2019

Trump's hand right now :



Pura Haath laal kar diya Modi ji ne#G7Summit#G7Biarritzpic.twitter.com/Yb0ksZu3cJ — Aparna(@AppeFizzz) August 26, 2019

बता दें, पीएम मोदी फ्रांस, बहरीन और यूएई की यात्रा पर गए थे. फ्रांस में उन्होंने जी-7 सम्मेलन में भी हिस्सा लिया जहां उन्होंने धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई है. इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी 22 अगस्त को सबसे पहले फ्रांस गए जहां उन्होंने वहां के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की. इसके बाद पीएम मोदी 23 अगस्त को यूएई के लिए रवाना हुए जहां उनको अबूधाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नहयान ने वहां के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जाएद' से सम्मानित किया. इसके बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई.

तीन देशों के दौरे से लौटे पीएम मोदी, आज अरुण जेटली के घर जाएंगे

पीएम मोदी से यहां से बहरीन पहुंचे और यहां के राजा ने 'द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनसां' से सम्मानित किया. पीएम मोदी ने यहां 200 साल पुराने एक हिंदू मंदिर के जिर्णोद्धार के प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया. बहरीन से पीएम मोदी फ्रांस के लिए फिर रवाना हुए जहां उन्होंने जी-7 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लिया. जी-7 सात देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं. इसे ग्रुप ऑफ़ सेवन भी कहते हैं.

Video: प्राइम टाइम: मोदी-ट्रंप की मुलाकात और इमरान खान की धमकी