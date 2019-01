ममता के मंच पर 'महागठबंधन की किरकिरी', मोदी सरकार को घेरने आए शरद 'राफेल' की जगह बोल बैठे 'बोफोर्स'

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता (Kolkata Rally) में शनिवार को ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) द्वारा आहुत संयुक्त भारत रैली में विपक्षी एकता की झलक दिखी. करीब 20 राजनैतिक दलों के नेताओं के जमावड़े के निशाने पर मोदी सरकार रहे और मंच से हर नेता ने मोदी सरकार को अलग-अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश की. मगर ममता की रैली में लोकतांत्रिक जनता दल के मुखिया शरद यादव की फिसली जुबान ने महागठबंधन की 'किरकिरी' करा दी और बीजेपी को इस पर 'मौज' लेने का मौका मिल गया. दरअसल, ममता की रैली में जनता को संबोधित करने आए शरद यादव बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसल गई और वह राफेल घोटाले की जगह बोफोर्स घोटाले पर ही बोलने लगे. हालांकि, तुरंत बाद उन्होंने इस सफाई दी और कहा कि माफ कीजिए मैं राफेल की बात कर रहा था.

ममता की रैली में घंटों देरी से पहुंचे तेजस्वी यादव बोले- हमारे ऊपर मोदी और अमित शाह जी की कृपा

दरअसल, शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी की विपक्षी एकता रैली में संबोधन के दौरान शरद यादव ने कहा कि 'बोफोर्स की लूट, फौज का हथियार और फौज का जहाज यहां लाने का काम हुआ है. ये जो सरकार है, भारत के लोग सीमा पर शहादत दे रहे हैं और डकैती डालने का काम बोफोर्स में हुआ है, डकैती हो गई है.' शरद यादव ने जैसे ही यह कहा, इसके बाद टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने पास जाकर शरद यादव को उनकी फिसली जुबान पर इशारा किया. और पोडियम के पास आकर बोले- आपने बोफोर्स बोला है. इसके तुरंत बाद शरद यादव ने जोर से कहा कि, 'राफेल, माफ करना मैं गलती से बोफोर्स बोल गया था... राफेल... राफेल... राफेल'. इसके बाद फिर ममता आईं और बोली कि कभी-कभी जुबान फिसल जाती है. बोफोर्स नहीं राफेल ही था.

EVM से छेड़छाड़ के मामले को देखने के लिए विपक्षी नेताओं ने बनाई समिति, BJP पर लगाए गड़बड़ी के आरोप



ममता बनर्जी की कोलकाता रैली में शरद यादव ने कहा कि देश की आजादी, किसान, व्यापार, खतरे में हैं. उन्होंने आगे कहा कि भारत की आजादी में जितनी कुर्बानी बंगाल ने दी है देश के किसी राज्य ने नहीं दी है. 2019 में केंद्र की सरकार को बंगाल की खाड़ी में बहाने का काम करेंगे. आपको एक बार फिर से आपको आगे आने होगा. इस सरकार को हटाना है, क्योंकि यह अघोषित इमरजेंसी है. उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था कई साल पीछे चली गई है. उन्होंने कहा था कि दो करोड़ रोजगार देंगे लेकिन कितनों को मिला. उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार हर संस्था को बर्बाद कर रही है.

कोलकाता संयुक्त रैली में बोले कुमार स्वामी, कुछ ‘अलोकतांत्रिक' लोग ‘लोकतांत्रिक' सरकार की कर रहे हैं अगुवाई

हालांकि, शरद यादव के इस मिस्टेक से बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिल गया. बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शरद यादव के भाषण का वह छोटा सा क्लिप जारी किया, जिसमें वह राफेल की जगह बोफोर्स बोलते दिखाई दे रहे हैं. शरद यादव के इस भाषण के हिस्से पर भाजपा ने कैप्शन लिखा है- 'महागठबंधन के मंच पर नेताओं की जुबान से निकला सच.'

Thank you Sharad ji for having the courage to speak about Bofors! pic.twitter.com/4NreAmPQJX