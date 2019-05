जब सीआरपीएफ ने कहा- अब तो कोई मजहब कोई ऐसा चलाया जाए...

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें सीआरपीएफ कर्मी की ओर से एक कश्मीरी बच्चे को खाना खिलाया जा रहा है. सुरक्षाकर्मी की इस मानवीय कार्य को सोशल मीडिया पर खासी सराहना मिल रही है. श्रीनगर सेक्टर के ट्विटर हैंडल ने इस मानवीय पहल वाले वीडियो को ट्वीट किया.जिसमें सीआरपीएफ का जवान एक कश्मीरी बच्चे को अपने हाथों से खाना खिला रहा है. सीआरपीएफ के श्रीनगर सेक्टर ने ट्वीट कर कहा- मानवता सभी धर्मों की जननी है. ड्यूटी पर तैनात इकबाल सिंह ने नवाकदल इलाके में एक लकवाग्रस्त बच्चे को खाना खिलाया. अंत में उससे पूछा- क्या आपको पानी की आवश्यकता है? वीरता और करुणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं.

"Humanity is the mother of all religions"



HC Driver Iqbal Singh of 49 Bn Srinagar Sector CRPF deployed on LO duty feeds a paralysed Kashmiri kid in Nawakadal area of Srinagar. In the end, asks him "Do you need water?"



"Valour and compassion are two sides of the same coin" pic.twitter.com/zYQ60ZPYjJ