Coronavirus के खिलाफ लड़ाई में भारत के 'निर्णायक कदमों' के कायल हुए WHO चीफ और बिल गेट्स

उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'भारत एक के बाद एक निर्णायक कदम उठा रहा है और दिखा रहा है कि वो कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लेकर संकल्पित है. दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के तौर पर वो ऐसा करने में सक्षम भी है.' उन्होंने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा कि 'अगर हम साथ आकर काम करें तो हम हर जगह पर वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों को प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं.'

#India continues to take decisive action & demonstrate its resolve to end #COVID19 pandemic. As the ????'s largest vaccine producer it's well placed to do so.

If we #ACTogether, we can ensure effective & safe vaccines are used to protect the most vulnerable everywhere @narendramodi