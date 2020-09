दुनिया को कोरोना संकट से बाहर निकालने में मदद करने का PM मोदी ने किया वादा, WHO ने की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा था कि महामारी के इस मुश्किल समय में भी भारत के फार्मा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजीं हैं. पीएम मोदी ने कहा, ''विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं. भारत की वैक्सीन उत्पादन और वैक्सीन आपूर्ति क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी.''

Thank you for your commitment to solidarity, ???????? Prime Minister @narendramodi. Only together, by mobilizing our forces and resources jointly for the common good, can we end the #COVID19 pandemic. #UNGA@PMOIndia@CDMissionIndia@IndiaUNNewYorkhttps://t.co/UgHjNgmKlM