जानें, क्यों विवादास्पद है UAPA कानून, जिसके तहत गिरफ्तार हुए वाम विचारक

अलग-अलग शहरों में पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके घरों में मंगलवार शाम को तलाशी लिए जाने के बाद गिरफ्तार किए जाने की चौतरफा आलोचना हो रही है, और आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें पकड़ने के लिए एक ऐसे आतंकवाद-रोधी कानून का सहारा लिया गया है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती. कवि तथा माओवादी विचारक वरवर राव, वकील सुधा भारद्वाज तथा कार्यकर्ताओं अरुण फरेरा, गौतम नवलखा व वरनॉन गोन्सालवेज़ को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act - UAPA) के तहत गिरफ्तार किया है.इन लोगों पर उन माओवादियों से रिश्तों का आरोप है, जिन पर महाराष्ट्र में पुणे के निकट भीमा-कोरेगांव गांव में 31 दिसंबक, 2017 को दलितों तथा सवर्ण मराठाओं के बीच हुए संघर्ष में भूमिका निभाने के आरोप हैं.

घर में ही नज़रबंद की गईं मानवाधिकार मामलों की वकील सुधा भारद्वाज ने बताया, "उन्होंने मेरा मोबाइल, लैपटॉप तथा पेन ड्राइव जब्त कर ली है... मुझे पूरा भरोसा है कि वे मेरे डेटा के साथ छेड़छाड़ करेंगे... मेरे ट्विटर और ईमेल पासवर्ड भी ले लिए गए हैं..." उनकी पुत्री ने बताया कि छापा मारने आई टीम के पास तलाशी का वारंट नहीं था.



इस कानून का एक विवादास्पद हिस्सा यह है कि जिस भी संगठन को सरकार'गैरकानूनी संगठन, आतंकवादी गुट या आतंकवादी संगठन' मानती है, उसके सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सकता है.

4 cases under the UAPA had been slapped against Arun Ferreira when he was arrested in 2007 & branded an Urban Maoist. He was acquitted in all cases, but had to spend 5 yrs in Jail. Today again he has been arrested with 4 others & branded an Urban Maoist!https://t.co/VWdL9AFgOL