चंडीगढ़: बडगाम हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद स्क्वाड्रन लीडर को पत्नी ने वर्दी पहनकर दी सलामी

जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ठ (Squadron Leader Siddharth Vashisht) और सार्जेंट विक्रांत सेहरावत (Vikrant Sehrawat) का उनके गृह नगरों में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया. सिद्धार्थ वशिष्ठ (Siddharth Vashisht) (31) का अंतिम संस्कार चंडीगढ़ में किया गया. अंतिम संस्कार में उनकी पत्नी आरती सिंह, रिश्तेदार, मिलिट्री ऑफिसर और स्थानीय नेता मौजूद थे. इस मौके पर आरती सिंह अपने आंसुओं को रोकती नजर आईं. वायुसेना ने वायुसेना अधिकारियों, नागरिक प्रशासन और बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति में गन सैल्यूट दिया. इस दौरान बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी.

जम्मू कश्मीर: नियंत्रण रेखा पर पाक सैनिकों की भारी गोलाबारी में तीन ग्रामीणों की मौत, दो घायल

This is Squadron Leader Aarti Singh, wife of Squadron Leader Siddharth Vashisht who was pilot of the Mi-17 that crashed in Budgam on Wednesday. He was cremated in Chandigarh today. RIP. pic.twitter.com/UUMeT120Id