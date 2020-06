अस्पतालों पर लिए गए फैसले को लेकर चिदंबरम का हमला- क्या मिस्टर केजरीवाल बताएंगे कि दिल्लीवासी कौन हैं? 

पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवासियों का इलाज होगा. चिदंबरम ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या केजरीवाल ने यह घोषणा करने से पहले कोई कानूनी राय ली है? चिदंबरम ने सोमवार को ट्वीट किया, 'केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्लीवासियों के लिए हैं. क्या वह हमें बताएंगे कि दिल्लीवासी कौन हैं? अगर मैं दिल्ली में रहता हूं या काम करता हूं, तो क्या मैं एक दिल्लीवासी हूं?



Mr. Kejriwal says Delhi hospitals are only for Delhiites. Will he please tell us who is a Delhiite?



If I live or work in Delhi, am I a Delhiite?