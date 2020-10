कांग्रेस की सत्ता में वापसी होने पर इन कृष‍ि कानूनों को रद्द कर दिये जाने की बात करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मोगा में एक ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व किया. उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने और किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया.

केंद्र के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच नवजोत सिद्धू ने राज्यों को दे डाली यह सलाह, कहा...

We will not rest until Central Govt either repeals Anti-Farmer Laws or they amend it to address Punjab's & our farmers legitimate concerns. Punjab will continue to fight for its constitutional rights & rights of its people, till such time that justice is done. #KhetiBachaoYatrapic.twitter.com/lpUvitjSOv