बेलची में जिस रास्ते पर चली थीं इंदिरा, क्या सोनभद्र में उसी को चुना है प्रियंका ने

क्या प्रियंका गांधी ही अब कांग्रेस की खेवनहार बनने जा रही हैं? यह सवाल बीते 24 घंटे में कई बार चर्चा का विषय बन चुका है. राहुल गांधी के भट्टा पारसौल दौरे के बाद पहली बार कांग्रेस या गांधी परिवार का इतना बड़ा नेता संघर्ष करने के बाद जमीन पर उतरा था. लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि योगी सरकार को यह किसने सलाह दे दी कि प्रियंका को सोनभद्र हत्याकांड में मार गए लोगों के परिजनों से न मिलने दिया. वजह जो भी रही हो योगी सरकार ने अपने ही पाले में गोल कर लिया और प्रियंका को इसी बीच इंदिरा बनने का मौका मिल गया. जमीन पर तो कांग्रेस का इतना कॉडर बचा नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जरूर उत्साह देखा गया. इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ प्रियंका गांधी की फोटो भी कांग्रेस के नेता खूब शेयर कर रहे हैं. इंदिरा की यह तस्वीर 1977 की है.

Years ago, Indira Gandhi visited Belchi when the poor were victimised. And now who stands for the poor? It's @priyankagandhipic.twitter.com/khxqxSVTNp