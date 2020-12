"क्या अपनी आत्मा बेच देंगे यदि...": अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर किया हमला

अमरिंदर सिंह ने कहा कि "हर पंजाबी जानता है कि मैं किसी भी झूठे मामलों में फंसने वाला नहीं हूं ... वे यह भी जानते हैं कि अगर आपको अपने उद्देश्य पूरे करने हों तो आप अपनी आत्मा बेच देंगे. पूरी दुनिया ने देखा है कि आपने किस तरह से एक काले कानून को अधिसूचित करके किसानों के हितों को बेच दिया है. आपने ऐसा क्यों किया? "

उन्होंने कहा कि "केंद्र का आप पर क्या दबाव था? या क्या ऐसा है कि आप अगली बार फिर से उनके सामने झुक सकते हैं, जब अगली बार आपकी दयनीय सरकार कोविड के संकट को संभालने के लिए लड़खड़ा रही होगी?"

अरविंद केजरीवाल ने जवाब में निशाना साधते हुए कहा कि कृषि कानून पंजाब का "राष्ट्र को उपहार" है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया "आप उस समिति का हिस्सा थे जिसने इन विधेयकों का मसौदा तैयार किया था. ये बिल राष्ट्र के लिए आपका" उपहार "हैं. कैप्टन साहब, बीजेपी नेता आप पर इस तरह के दोहरे मापदंड का आरोप कभी नहीं लगाते जिस तरह से वे अन्य सभी नेताओं पर आरोप लगाते हैं?"

U were part of the committee which drafted these Bills. These Bills are YOUR “gift” to the nation. Captain sahib, why do BJP leaders never accuse u of double standards the way they accuse all other leaders? https://t.co/dGxeYksrVY

Its a part of record that ur committee drafted these laws. YOU had the power to stop these laws, tell the people of this country that such laws were being contemplated by the centre. Why did u go along wid the centre? https://t.co/A75LiCHOIW