स्वतंत्रता दिवस पर विंग कमांडर अभिनंदन को किया जा सकता है वीर चक्र से सम्मानित

विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को स्वतंत्रता दिवस पर वीर चक्र से सम्मानित किया जा सकता है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. 26 फरवरी को बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने हवाई हमलों की कोशिश की थी. एक दिन बाद, 27 फरवरी को, भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के दौरान हवा में हुई लड़ाई में अभिनंदन का मिग-21 बाइसन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो कर गिर गया और अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था.

Indian Air Force's Squadron Leader Minty Agarwal to be conferred with Yudh Seva Medal for her role as a fighter controller during the February 27 aerial conflict between India & Pakistan post IAF airstrikes in Balakot. https://t.co/gW8rNDd0fD