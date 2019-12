दिल्ली में सर्दी का सितम: पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, नए साल पर बारिश के आसार

शीतलहर की गिरफ्त में आई राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम रहा. यहां पारा 4.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम है.'' आर्द्रता का स्तर 86 फीसदी रहा. अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के इर्दगिर्द बना रह सकता है. इतना ही नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में पहली और दूसरी तारीख को बारिश होने का अनुमान है.

दिल्ली में सर्दी का टूट सकता है 118 साल का रिकॉर्ड, अभी और गिर सकता है तापमान

बता दें कि दिसंबर के आखिरी महीने में इस साल औसत अधिकतम तापमान अब तक 19.85 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह दिसंबर 31 तक 19.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क और सर्द बना हुआ है. यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है. मौसम कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इस साल के अंतिम दिन और नए साल के पहले दिन ताजा बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है.

Uttarakhand: According to weather department, most places in the state likely to receive rainfall/snowfall on 1&2 January