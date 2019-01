इलाज के लिए अमेरिका गए अरुण जेटली की खबर सुनकर 'दुखी' राहुल गांधी, बोले- मुश्किल घड़ी में हम हैं आपके साथ

खास बातें जेटली गुर्दा संबंधी बीमारी की जांच के लिए गए हैं 14 मई 2018 को जेटली का हुआ था गुर्दा प्रतिरोपण सबसे पहले राहुल ने जेटली के ठीक होने की कामना की.

वित्त मंत्रीअरुण जेटली (Arun Jaitley)इलाज के लिए अमेरिका गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अरुण जेटली नियमित जांच के लिए अमेरिका गए हैं. इस खबर के बाद कांग्रेस (Congress) अध्यक्षराहुल गांधी (Rahul Gandhi), नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah)और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) सहित विपक्ष के कई नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. विपक्ष के नेताओं में सबसे पहले राहुल ने जेटली के ठीक होने की कामना की.

कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, ‘यह सुनकर दुखी हूं कि जेटली जी अस्वस्थ हैं. हम उनके विचारों को लेकर उनसे रोजाना लड़ते हैं. बहरहाल, मैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कामना करता हूं कि वह शीघ्र स्वस्थ हों. जेटली जी, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके और आपके परिवार के साथ हैं.'

I'm upset to hear Arun Jaitley Ji is not well. We fight him on a daily basis for his ideas. However, I and the Congress party send him our love and best wishes for a speedy recovery. We are with you and your family 100% during this difficult period Mr Jaitley. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 16, 2019

वित्त मंत्री अरुण जेटली मेडिकल जांच के लिए अचानक अमेरिका रवाना : सूत्र

उनके ट्वीट के बाद अब्दुल्ला और लालू ने भी केंद्रीय मंत्री के जल्द ठीक होने की कामना प्रकट की. अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि वह जल्द ठीक हो जाएंगे और देश वापस आएंगे. कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने भी जेटली के जल्द ठीक होने की कामना की है.

My father & all my @JKNC_ colleagues join me in wishing @arunjaitley Sb good health. We hope to see him back in the country & in the best of health very soon. God speed. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) January 16, 2019

Concerned to hear of FM Arun Jaitley being indisposed once again. He has been important communicator and interlocutor with the Opposition despite recent constraints. Pray for quick and full recovery to serve the nation. — Salman Khurshid (@salman7khurshid) January 16, 2019

Wishing and praying for speedy recovery @arunjaitley Ji! https://t.co/9r5cmzN55v — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) January 16, 2019

आर्थिक आधार पर आरक्षण: अरुण जेटली का कांग्रेस पर हमला, गरीबों को 10% कोटा था आपका 'जुमला'

वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कई ट्वीटों में कहा कि वह अपने साथी सांसद और अधिवक्ता अरुण जेटली के इलाज के लिये विदेश जाने की खबर से बेहद परेशान हैं. पूर्व वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, ‘मैं उनके शीघ्र और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करता हूं. बार में, और बाद में साथी सांसद के रूप में जेटली को वर्षों से जानने वाले के रूप में मैं अपने सभी वकील साथियों और सांसदों की ओर से उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं.'

I am deeply disturbed by the news that Mr Arun Jaitley has left for the United States for medical treatment. I wish him well and, above all, a speedy and full recovery. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 16, 2019

As one who has known Mr Jaitley as a colleague at the bar for many years, and later as a fellow MP, I think I speak for all lawyer friends and MPs in conveying our good wishes to him. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 16, 2019

बता दें, वित्त मंत्री अरुण जेटली गुर्दा संबंधी अपनी बीमारी की जांच के लिए अचानक अमेरिका गए हैं. सूत्रों के मुताबिक जेटली ‘नियमित जांच के लिए' अमेरिका गए हैं. हालांकि, उनके वापस आने के समय की जानकारी नहीं दी गई है. पिछले साल 14 मई 2018 को 66 वर्षीय जेटली का गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था. उसके बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है. पिछले नौ महीनों में उन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की है.

CBI vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की सफाई: हमने CVC की सिफारिश पर भेजा था छुट्टी

उन्हें पिछले साल अप्रैल में एम्स में भर्ती कराया गया था जहां वह डायलसिस पर थे और बाद में उनका गुर्दा प्रतिरोपण हुआ था. जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी रेलमंत्री पीयूष गोयल को सौंपी गई थी. जेटली 23 अगस्त 2018 को वापस वित्त मंत्रालय संभालने पहुंचे थे. उन्हें मंगलवार को राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा आयोजित सातवें सी. डी. देशमुख स्मृति व्याख्यान में प्रमुख वक्ता के तौर पर शामिल होना था. जेटली को एक फरवरी को अपना छठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार का आखिरी बजट पेश करना है. हालांकि, इस बार का बजट अंतरिम बजट होगा लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उनका बजट भाषण आम बजट के जैसा ही होगा. मई में लोकसभा चुनाव के बाद नयी सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी.

(इनपुट भाषा)

न्यूज टाइम इंडिया : लोकसभा में आरक्षण बिल पर चर्चा, 10 प्रतिशत से फायदा किसको?​