लॉकडाउन को राहुल गांधी ने बताया 'Failed', ग्राफ के जरिए समझाया कहां हुई चूक

राहुल गांधी ने आज 5 देशों के ग्राफ के साथ एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा. "एक असफल लॉकडाउन कुछ इस तरह का दिखता है." इस ग्राफ में दिखाया गया था कि यूरोपीय देशों में लॉकडाउन ने दैनिक मामलों की संख्या में कमी लाने में मदद की थी लेकिन भारत में, उछाल बरकरार रहा और प्रतिबंधों को उठाने का निर्णय ऐसे समय में आया जब इसमें तेजी एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर है.

This is what a failed lockdown looks like. pic.twitter.com/eGXpNL6Zhl