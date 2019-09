यौन उत्पीड़न पर किए गए ट्वीट पर IAS अधिकारी ने कहा- मैं इसे अपने चैंबर में भी झेलती हूं

यौन उत्पीड़न को लेकर किए गए एक ट्वीट में दिल्ली में तैनात महिला आईएएस ने भी जवाब में अनुभव साझा किए हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने खुद के चैंबर में पुरुषों द्वारा किए गए व्यवहार को देखती हैं जो सामान्य तौर यह नहीं जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं. आपको बता दें कि महिला आईएएस का नाम वर्षा जोशी है जो इस समय उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कमिश्नर हैं. ट्विटर पर उनसे 'उत्तर भारत में महिलाओं के सामने 24x7 मिलती चुनौतियों' पर सुझाव मांगे गए थे. दिल्ली में एक महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न पर ट्विटर यूजर ने उन्हें टैग कर कहा, 'गुड मॉर्निंग मैम, आज इन गलियों में किसी भी महिला के निकलना मुश्किल हो गया है, लोग हमेशा घूरते रहते हैं, हमेशा हुक्का पीते और ताश खेलते रहते हैं. इस मुद्दे को पहले भी उठा चुकी हूं लेकिन लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. कृपा करके आप तुरंत कार्रवाई करें.

While this could indeed be a matter for the police, its a challenge women face 24/7 across North India. I face it in my own office chamber- misbehaviour, entitled behaviour, and violation of my space by men who simply do not understand what they are doing. What are the solutions? https://t.co/levsfQ1INB