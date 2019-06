कार्यभार संभालते ही 'एक्शन' में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ट्विटर पर महिला ने मांगी मदद, तो बोले...

एस जयशंकर ने बतौर विदेश मंत्री कार्यभार ग्रहण कर लिया है. कार्यभार संभालते ही वह 'एक्शन' में आ गए हैं. दरअसल, शनिवार को एक महिला ने ट्विटर के जरिये मदद की गुहार लगाई. थोड़ी ही देर बाद विदेश मंत्री हरकत में आ गए और ट्विटर पर ही महिला को पूरी मदद का आश्वासन दिया. रिंकी नाम की महिला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टैग करते हुए लिखा, 'मेरी बेटी दो साल की है. मैं उसको वापस पाने के लिए 6 महीने से संघर्ष कर रही हूं. वह अमेरिका में है और मैं भारत में. कृपया मेरी मदद करें. मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूं'.

Our Ambassador @harshvshringla is on the job. Please share with him all the details @IndianEmbassyUShttps://t.co/a55jI6XHiY