तिरुमाला यात्रा के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ी, पुलिस वाले ने पीठ पर बैठा इलाज के लिए पहुंचाया

58 वर्षीय महिला, जो हाई ब्लड प्रेशर और टखने की सर्जरी के चलते कमजोर थी, आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर की ओर जाने वाले 18 किलोमीटर लंबे खड़े मार्ग पर चलते समय बेहोश हो गई. ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल शेख अरशद ने इस दुर्गम इलाके से महिला को अपनी पीठ पर लाद लियाऔर वह उन्हें हर 3-4 मिनट में एक ब्रेक लेकर और फल खिलाते हुए चलता रहा, ताकि उन्हें एनर्जी मिलती रहे.

Wonderful act of service by on-duty constable Sheikh Arshad who carried a 58-year-old woman who had fainted while climbing #Tirumala Hill, for 6 km to get her medical help; @dgpapofficial#GautamSawang has appreciated young man's sense of duty #kudos@APPOLICE100@ndtv@ndtvindiapic.twitter.com/Ok2Hkh9VvY