TOP 5 NEWS: महिला अधिकारी पर विधायक के भाई ने किया हमला और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले चुनी बल्लेबाजी

बताया जा रहा है कि पीड़ित आदिवासी है जो गांव के एक दलित युवक से साथ भाग गई थी. उसके परिजनों को ये नागवार गुजरा. उन्होंने उससे कहा कि उसकी शादी भीलाला समाज के युवक के साथ तय की जाएगी लेकिन उसके इंकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई. उधर, पीएम मोदी ने दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद पहली बार मन की बात को संबोधित किया है. रविवार को मन की बात को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस रविवार ने बहुत इंतजार करवाया. दूसरी पारी के पहले एपिसोड को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मैं जब भी #MannKiBaat करता हूं तो आवाज मेरी, शब्द मेरे हैं, लेकिन कथा आपकी है, पुरुषार्थ आपका है, पराक्रम आपका है. उधर, शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) रिलीज के दूसरे शनिवार भी सिनेमाहॉल में अपना शानदार प्रदर्शन किया है. कमाई के मामले में दूसरी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ने वाली 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) जल्द ही साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल होने वाली है. आईसीसी विश्व कप मैच होने के बावजूद शाहिद कपूर की फिल्म दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुई है. 'बॉक्स ऑफिस इंडिया' की वेबसाइट के अनुसार 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए बीते शनिवार यानी 29 जून को करीब 16.50 करोड़ रुपये की कमाई की है.



1.विधायक के भाई ने 'महिला अधिकारी' के सिर पर गन्ने से किया हमला, देखें VIDEO

पुलिस पर हमला करते हुए लोगों का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग पुलिस टीम और वन रक्षकों पर हमला कर रहे हैं. एक शख्स ने तो फॉरेस्ट रेंज अधिकारी सी अनीता के सिर पर गन्ने से कई वार किए. कथित तौर पर हमला करने वाले लोग तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (TRS) के बताए जा रहे हैं. मामला तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के सिरपुर कगाजनगर का है और यह घटना शनिवार को वृक्षारोपण अभियान के दौरान हुई. अधिकारी ने हमलावर शख्स की पहचान कर ली है. हमलावर का नाम कोनेरू कृष्णा है. वह स्थानीय निकाय का चेयरमैन है और इलाके के टीआरएस विधायक का भाई है.

2. World Cup 2019: इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, ऋषभ पंत टीम में शामिल

England vs India Live Score: आईसीसी वर्ल्‍डकप-2019 (World Cup 2019 ) में एजबेस्टन मैदान पर मेजबान इंग्लैंड की टीम करो या मरो के मुकाबले में टीम इंडिया के सामने (England vs India) उतरी है. भारत (Team India) सेमीफाइनल में जाने से एक अंक की दूरी पर है तो वहीं इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में आज का मैच (England vs India) जीतना होगा. इंग्‍लैंड की टीम शुरुआत में अच्‍छे प्रदर्शन के बाद लड़खड़ाती नजर आई है. इंग्‍लैंड टीम के इस समय सात मैचों में केवल आठ अंक हैं. शनिवार के मैच में अफगानिस्‍तान को हराने को बाद पाकिस्‍तान की टीम अंक तालिका में चौथे स्‍थान पर पहुंच गई है. विराट कोहली (Virat Kohli)की भारतीय टीम के बाद इंग्‍लैंड की टीम को अपना अगला मैच 3 जुलाई को न्‍यूजीलैंड से खेलना है और सेमीफाइनल की अपनी दावेदारी को मजबूत बनाए रखने के लिए उसे दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी.



3.दलित लड़के के साथ भागी लड़की के परिजनों ने पार की सारी हदें, लात और डंडों से की सरेआम पिटाई, VIDEO वायरल

धार जिले के बाग थाने के गांव में एक लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है. पुलिस के मुताबिक पिटाई में उसके परिजन ही शामिल थे. बताया जा रहा है कि पीड़ित आदिवासी है जो गांव के एक दलित युवक से साथ भाग गई थी. उसके परिजनों को ये नागवार गुजरा. उन्होंने उससे कहा कि उसकी शादी भीलाला समाज के युवक के साथ तय की जाएगी लेकिन उसके इंकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई.मामले में पिटाई के वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर खड़े पिकअप वाहन के नम्बर से आरोपियों तक पहुंची. इस संबंध में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है.



4. दूसरी पारी की पहली 'मन की बात' में बोले PM मोदी- लोकतंत्र के अधिकार का मजा क्या है वो तब पता चलता है जब कोई उन्हें छीन ले

पीएम मोदी ने दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद पहली बार मन की बात को संबोधित किया है. रविवार को मन की बात को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस रविवार ने बहुत इंतजार करवाया. दूसरी पारी के पहले एपिसोड को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मैं जब भी #MannKiBaat करता हूं तो आवाज मेरी, शब्द मेरे हैं, लेकिन कथा आपकी है, पुरुषार्थ आपका है, पराक्रम आपका है. इसके कारण में इस कार्यक्रम को नहीं आपको मिस कर रहा था,एक खालीपन महसूस कर रहा था.' उन्होंने कहा कि कई सारे संदेश पिछले कुछ महीनों में आए. जिसमें लोगों ने कहा कि वे #MannKiBaat को मिस कर रहे हैं. जब मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है. मैं अपनापन महसूस करता हूं. मुझे लगता है कि ये मेरी स्व में समष्टि की यात्रा है. ये मेरी अहम से वयम की यात्रा है.

5.शाहिद कपूर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमाया कब्जा, कमाए इतने करोड़ रुपये

Kabir Singh Box Office Collection Day 9: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की फिल्म 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) रिलीज के दूसरे शनिवार भी सिनेमाहॉल में अपना शानदार प्रदर्शन किया है. कमाई के मामले में दूसरी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ने वाली 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) जल्द ही साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल होने वाली है. आईसीसी विश्व कप मैच होने के बावजूद शाहिद कपूर की फिल्म दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हुई है. 'बॉक्स ऑफिस इंडिया' की वेबसाइट के अनुसार 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए बीते शनिवार यानी 29 जून को करीब 16.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. रिलीज से लेकर अबतक शाहिद कपूर की कबीर सिंह ने 162 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.