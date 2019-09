नवरात्रि 2019 : गरबा की तैयारी कर रहीं महिलाएं बनवा रही हैं इस बार कुछ ऐसे टैटू

नवरात्रों में गुजरात में गरबा नृत्य की धूम होती है. महिलाओं में इस परंपरा को लेकर काफी क्रेज होता है. पारंपरिक परिधानों के साथ इस नृत्य में हिस्सा लेने के लिए कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैgujarati raas garba . लेकिन सूरत में इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है. कई युवतियों ने इन बार जम्मू-कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370, 35 ए हटाने के समर्थन में अपनी पीठ में टैटू बनवाएं है. इतना ही एक टैटू चंद्रयान-2 को लेकर भी काफी दिख रहा है. इसके साथ ही हाल में लागू किए मोटर व्हीकल ऐक्ट के समर्थन में युवतियां टैटू बनवा रही हैं.

आपको बता दें कि आज नवरात्र का पहला दिन है. नवरात्रि (Navratri 2019) के पहले दिन मां दुर्गा (Maa Durga) के प्रथम रूप शैलपुत्री (Shailputri) का पूजन किया जाता है. मान्‍यता है कि शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं. नवरात्रि में शैलपुत्री पूजन का विशेष महत्‍व है. मान्‍यता है कि इनके पूजन से मूलाधार चक्र जाग्रत हो जाता है. कहते हैं कि जो भी भक्‍त श्रद्धा भाव से मां की पूजा करता है उसे सुख और सिद्धि की प्राप्‍ति होती है.

Surat(Gujarat): Women pose with body paint tattoos during preparations for #Navratri and Raas Garba, yesterday pic.twitter.com/VeUnWQjjF5