महिला आयोग प्रमुख ने कंगना रनौत को ‘धमकी देने वाले’ शिवसेना विधायक की गिरफ्तारी की मांग की

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शु्क्रवार को शिवसेना विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है जिन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत को कथित तौर पर धमकी दी है. शिवसेना विधायक प्रदीप सरनाईक द्वारा कंगना को कथित तौर पर धमकी देने के मामले का हवाला देते हुए रेखा ने कहा कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मुबई पुलिस आयुक्त, उन्हें (विधायक) तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए.'' बाद में मुंबई के पुलिस आयुक्त एसके जायसवाल को भेजे पत्र में रेखा शर्मा ने कहा कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा एक महिला को ‘धमकी देने' का महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा, ‘‘आयोग यह सलाह देता है कि प्रदीप सरनाईक के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए और इस बारे में आयोग को जल्द सूचित किया जाए.''

According to @ANI@ShivSena MLA Pratap Sarnaik threaten @KanganaTeam in an interview. He must immediately get arrested @CPMumbaiPolice. Taking suo motu. pic.twitter.com/S0lUN2zobX