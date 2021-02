World Radio Day: PM मोदी ने श्रोताओं को दी शुभकामनाएं, बोले- रेडियो समाज से जुड़ने का शानदार माध्यम

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं. रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं. रेडियो को नवीन विषय वस्तु एवं संगीत मुहैया कराने वाले प्रशंसा के पात्र हैं. यह सामाजिक जुड़ाव को गहरा करने का एक शानदार माध्यम है. मैंने ‘मन की बात' के कारण रेडियो का सकारात्मक प्रभाव स्वयं महसूस किया है.''दुनिया भर में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है.

Happy World Radio Day! Greetings to all radio listeners and kudos to all those who keep the radio buzzing with innovative content and music. This is a fantastic medium, which deepens social connect. I personally experience the positive impact of radio thanks to #MannKiBaat.