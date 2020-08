दुनिया के सबसे तेज 'ह्यूमन कैलकुलेटर' कहलाते हैं नीलकंठ भानू प्रकाश, उपराष्ट्रपति ने की तारीफ

उनकी इस उपलब्धि के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को उनकी तारीफ की है. उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा, ‘उन्होंने (प्रकाश ने) भारत को गौरवान्वित किया है. मेरी ओर से उन्हें भविष्य के सभी कार्यो के लिये शुभकामनाएं.' उन्होंने अपने ट्वीट में #HumanCalculator हैशटैग भी इस्तेमाल किया.

उनके इस ट्वीट पर उनका धन्यवाद देते हुए भानू प्रकाश ने लिखा, 'भारत में मैथ्स की शिक्षा की तस्वीर बदलने को लेकर उत्सुक हूं. सरकार की मदद से भारत का मैथ्स में नाम फिर ऊंचा करना चाहता हूं. प्रोजेक्ट विज़न मैथ. आइए ओलंपिक इस जीत का जश्न मनाते हैं.'

Thanks a lot, sir. Looking forward to change the math Education landscape of the country, with the government's support and make INDIA REGAIN IT'S MATHEMATICAL GLORY. ????????????????????????

Project Vision Math. Let's celebrate the Olympic win!#VisionMath#Indiahttps://t.co/pmvqGtYSnN