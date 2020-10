उद्धव ठाकरे ने मुझे 'नमक हराम' कहा : कंगना रनौत ने किया पलटवार

जवाब में, कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री को भाई-भतीजावाद का "बदतर उत्पाद" कहा. उन्होंने लिखा, "संजय राउत ने मुझे हरमखोर कहा था, अब उद्धव ठाकरे ने मुझे नामक-हराम (treacherous) कहा, वह दावा कर रहे हैं कि अगर मुंबई ने मुझे आश्रय नहीं दिया होता तो मुझे मेरे राज्य में खाने को नहीं मिलता, आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपके बेटे की उम्र का हूं आप इस तरह से एक खुद अपना मुकाम हासिल करने वाली महिला से बात करते हैं, मुख्यमंत्री... आप भाई-भतीजावाद के सबसे बदतर उत्पाद हैं."

Raut called me Haramkhor now Uddhav called me namak haram, he is claiming I won't get food in my state if Mumbai does not give me shelter, shame on you I am your son's age this is how you speak to a self made single woman, Chief Minister you are the worse product of nepotism. https://t.co/uV5RCf3R0W — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 26, 2020

Chief Minister I am not drunk on my father's power and wealth like you, if I wanted to be a nepotism product I could have stayed back in Himachal, I hail from a renowned family, I didn't want to live off on their wealth and favours, some people have self respect and self worth. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 26, 2020

Look at the audacity of a working CM he is dividing the country who has made him Maharashtra ka thekedaar? He is just a public servant there was someone else before him soon he will be out someone else will come to serve the state, why is he behaving like he owns Maharashtra? — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 26, 2020

कंगना ने आगे लिखा "मुख्यमंत्री मैं आप की तरह अपने पिता की शक्ति और धन के नशे में नहीं हूं, अगर मैं एक भाई भतीजावाद का उत्पाद बनना चाहती तो मैं हिमाचल में रह सकती थी. मैं एक प्रसिद्ध परिवार से हूं, मैं उनकी दौलत और एहसानों से दूर नहीं रहना चाहता थी, कुछ लोगों का स्वाभिमान और आत्म सम्मान है."

कंगना रनौत ने पिछले महीने मुख्यमंत्री पर एक वीडियो में उन्हें "तु" कहकर संबोधित किया था. 33 वर्षीय मुखर अभिनेत्री ने ठाकरे की शिवसेना जो महाराष्ट्र सरकार का प्रमुख है और मुंबई नागरिक निकाय को नियंत्रित करती है को सुशांत सिंह राजपूत मामले पर शब्दों के युद्ध में निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा मामले को संभालने की आलोचना की थी और कहा था कि वह शहर में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं.

शिवसेना तब उग्र हो गई जब कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) से कर दी थी. जब मुंबई नागरिक निकाय की एक विध्वंस टीम ने मुंबई में कंगना रनौत के कार्यालय के अवैध हिस्सों को गिराना शुरू कर दिया, तो उन्होंने शिवसेना पर प्रतिशोध का आरोप लगाया.

ठाकरे के आलोचक रहे राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ कंगना रनौत की मुलाकात ने मुख्यमंत्री को और भी झकझोर दिया.

"कंगना ने सब अपने दम पर किया, जब वो आई थी तब कौन सा नेपोटिज्म था"