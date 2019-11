PM मोदी को 'डिवाइडर इन चीफ' बताने वाले लेखक आतिश तासीर का OCI कार्ड सरकार ने लिया वापस

ब्रिटेन में जन्मे लेखक आतिश अली तासीर (Aatish Taseer) का ‘ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया' (ओसीआई) कार्ड वापस ले लिया गया है. दरअसल, उन्होंने कथित तौर पर यह तथ्य छुपाया कि उनके पिता पाकिस्तानी मूल के थे. इसके बाद यह कदम उठाया गया. गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, तासीर ओसीआई कार्ड के लिए अयोग्य हो गए हैं क्योंकि ओसीआई कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को जारी नहीं किया जाता है जिसके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तानी हों और उन्होंने यह बात छिपा कर रखी.

Mr. Taseer was given the opportunity to submit his reply/objections regarding his PIO/OCI cards, but he failed to dispute the notice.

प्रवक्ता ने बताया कि तासीर (38) ने स्पष्ट रूप से बहुत बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया और जानकारी को छुपाया है. नागरिकता अधिनियम के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति ने धोखे से, फर्जीवाड़ा कर या तथ्य छुपा कर ओसीआई कार्ड हासिल किया है तो ओसीआई कार्ड धारक के रूप में उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा. साथ ही, भविष्य में उसके भारत में प्रवेश करने पर भी रोक लग जाएगी. तासीर पाकिस्तान के दिवंगत नेता सलमान तासीर और भारतीय पत्रकार तवलीन सिंह के बेटे हैं.

This is untrue. Here is the Consul General's acknowledgment of my reply. I was given not the full 21 days, but rather 24 hours to reply. I've heard nothing from the ministry since. https://t.co/z7OtTaLLeOpic.twitter.com/t3LBWUtkdi