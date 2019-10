चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping का भारत दौरा Live Updates : पीएम मोदी के साथ होगी आज अनौपचारिक मुलाकात

तमिलनाडु: बागवानी विभाग ने ममल्लापुरम में 'पंच रथ' के पास एक विशाल गेट सजाया है, यहां आज पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग पहुंचेंगे. इस सजावट में राज्य के विभिन्न हिस्सों से लाई गई सब्जियों और फलों की 18 किस्मों का प्रयोग हुआ है.

Tamil Nadu: Dept of Horticulture has decorated a huge gate near 'Pancha Rathas' in Mamallapuram where PM Modi & Chinese President, Xi Jinping are expected to visit later today. 18 varieties of vegetables & fruits,brought from different parts of the state, used in this decoration. pic.twitter.com/L8QXhWw34B