पीएम मोदी से राहुल के गले मिलने पर यशवंत सिन्हा को मिला 'तंज' कसने का एक और मौका

मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बगावती तेवर अख्तियार करने वाले पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने शुक्रवार को संसद में राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को गले लगाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है. वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गले लगने वाले प्रकरण में यशवंत सिन्हा का साथ मिला है. अक्सर पीएम मोदी की खुलकर आलोचना करने वाले यशंवत सिन्हा ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्हें सीरियल हगर (हमेशा गले लगाने वाला) बताया है. बता दें कि शुक्रवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के दौरान राहुल गांधी पीएम मोदी की सीट पर जाकर उनसे गले मिले थे.

The serial hugger has been taken for a hug.