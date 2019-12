भारत की सबसे खतरनाक टुकड़े-टुकड़े गैंग में सिर्फ दो लोग, 'दुर्योधन' और 'दुशासन': यशवंत सिन्हा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रहे यशवंत सिन्हा ने गृहमंत्री अमित शाह पर उनके टुकड़े-टुकड़े वाले बयान को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, 'भारत की सबसे खतरनाक टुकड़े-टुकड़े गैंग में सिर्फ दो लोग हैं, दुर्योधन और दुशासन. वे दोनों बीजेपी में हैं उनसे सतर्क रहें'. आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है. उन्होंने गुरुवार को एक समारोह में कहा, 'दिल्ली की टुकड़े-टुकड़े गैंग को सबक सिखाया जाना चाहिए.' गृहमंत्री ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व में टुकड़े-टुकड़े गैंग जो दिल्ली की अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है. दिल्ली की जनता को इन्हें दंड देना चाहिए'

The most dangerous tukde tukde gang in India consists of only two people, Duryodhan and Dusshashan. They are both in BJP. Beware of them.