यशंवत सिन्हा इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में बने थे वित्त मंत्री

अटल बिहारी वायजेपी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) की आत्मकथा पुस्तक 'रिलेंटलेस' (Relentless) 15 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पुस्तक विमोचन किया जाएगा. इसकी जानकारी खुद यशवंत सिन्हा ने ट्विटर पर अपने ट्वीट के जरिए दी. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ''मेरी आत्मकथा 'रिलेंटलेस' (Relentless) पुस्तक 15 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा आईआईसी के मल्टिपर्पज हॉल में शाम 6 बजे विमोचन किया जाएगा.'' इस पुस्तक में एक अंश का जिक्र करते हुए रवीश कुमार ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी. जिसमें उन्होंने बताया कैसे वह अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया.

My autobiography 'Relentless' will be released on July 15 by former President Sri Pranab Mukharji at 6 pm in the multi-purpose hall of IIC.

Pl attend if convenient.

Yashwant Sinha