येस बैंक (Yes Bank) के संस्‍थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) की बेटी रोशनी कपूर (Roshni Kapoor) को मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर रोक लिया गया. वह लंदन जाने के लिए फ्लाइट लेने वाली थी. उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है जिसकी वजह ये यह कार्रवाई की गई. येस बैंक संकट को लेकर जांच जारी है और राणा कपूर फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं. सीबीआई ने भी देश के इस पांचवें सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक में हुई अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है.

दूसरी ओर धन शोधन मामले में गिरफ्तार यस बैंक (Yes Bank) के संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) को मुंबई की एक अदालत ने रविवार को 11 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया. अधिकारियों ने कहा कि ED ने 62 वर्षीय कपूर को धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत रविवार तड़के करीब तीन बजे गिरफ्तार किया क्योंकि वह कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. ED ने कपूर को यहां एक अवकाश अदालत के समक्ष पेश किया, जिसने उसे 11 मार्च तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया.

ED ने कहा कि कपूर के परिवार द्वारा संचालित कुछ कंपनियों की भूमिका स्थापित किए जाने और इन सभी लोगों का आरोपी से आमना-सामना कराए जाने की जरूरत है. बचाव पक्ष के वकील ने हालांकि कहा कि कपूर को ED ने चुनकर निशाना बनाया है, जबकि वह जांच एजेंसी से सहयोग कर रहे हैं. कपूर को निजी बैंक के संचालन में कथित वित्तीय अनियमितता और कुप्रबंधन के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने इसके कामकाज को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं.

YES बैंक के खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर

संकट में फंसे YES बैंक के खाताधारकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. खबर के अनुसार अब यस बैंक के खाताधारक बैंक के साथ-साथ अन्य बैंकों के ATM से भी कैस निकाल सकते हैं. इस बारे में यस बैंक ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है. अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बैंक ने लिखा, 'अब Yes बैंक के खाताधारक अपने डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के ATM से निकासी कर सकते हैं' इस ट्वीट में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय को भी टैग किया गया है.

You can now make withdrawals using your YES BANK Debit Card both at YES BANK and other bank ATMs. Thanks for your patience. @RBI@FinMinIndia