यस बैंक पर संकट : कांग्रेस ने कहा- 2014 में '15 लाख ले लो', 2018 में 'पकौड़ा ले लो', 2020 में 'ताला ले लो'

यस बैंक पर आए संकट पर कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. शेरगिल ने अपने ट्ववीट में कहा है कि बैंकों की खराब के लिए बीजेपी सरकार की 'पकोड़ानॉमिक्स' को धन्यवाद जो भारत को 'आर्थिक बंदी' की राजधानी बनाने काी दिशा में काम रही है. उन्होंने पूछा, कितने बैंक कंगाल होंगे? कितने उद्योग अभी और बंद होंगे. वित्त मंत्री के इस्तीफे से पहले अभी कितनी और बेरोजगारी फैलेगी? एक दूसरे ट्वीट में कांग्रेस नेता लिखा, बीजेपी के पिछले 6 साल के नारों की हकीकत, 2014 : 15 लाख ले लो (सभी के लिए), 2018 : पकौड़ा ले लो (बेरोजगारों के लिए), 2020 : ताला ले लो (बैंक और उद्योगों के लिए). उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी की गलत वित्तीय नीतियों के चलते भारत के लोग अपने जेब से भुगत रहे हैं.

Landscape BJP slogans over past 6 years:



2014: “₹15Lac Le Lo” (For very citizen)



2018: “Pakoda Le Lo” (For every unemployed)



2020: “Tala (Lock) Le Lo” (For every Bank & Industry)



People of India are paying for BJP financial misadventures from their pocket! #yesbankcrisis