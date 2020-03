Yes Bank ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब निकाल सकेंगे खाते से 50,000 रुपये से ज्यादा 

Yes Bank के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, अब यस बैंक के ग्राहक 50,000 रुपये से ज्यादा की निकासी अपने खाते से निकाल सकते हैं. गौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि यस बैंक पर लगी रोक को बुधवार 18 मार्च शाम 6 बजे से हटा दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा था कि जमाकर्ताओं को जल्दीबाजी में निकासी करने से बचना चाहिए. आरबीआई गवर्नर ने यस बैंक डिपॉजिटर्स से कहा था, "विश्वास रखें कि आपका पैसा सुरक्षित है." बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक (Yes Bank) से निकासी की सीमा तय कर दी थी.

आज बुधवार की शाम से यस बैंक की सेवाए फिर से शुरु हो गयी, यस बैंक ने बैंकिंग सेवाएं शुरु होने की घोषणा करते हुए, अपने आधिकारिक हैंडल के माध्यम से ट्वीट किया, "हमारी बैंकिंग सेवाएं अब चालू हैं. अब आप हमारी सेवाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं. आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद"

Our banking services are now operational. You can now experience the full suite of our services. Thank you for your patience and co-operation. #YESforYOU@RBI@FinMinIndia