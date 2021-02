"यस फॉर श्योर, ": लेफ्ट गठबंधन ने केरल के लिए चुनावी स्लोगन किया लांच

Kerala Assembly Polls: LDF ने अपने चुनाव अभियान का स्लोगन लांच किया है.

केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी स्लोगन रविवार को जारी कर दिया. माकपा के केरल सचिव ए विजयराघवन ने केरल में पार्टी मुख्यालय पर स्लोगन "Yes for sure it's LDF" जारी किया.