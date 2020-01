NRC और CAA के खिलाफ प्रदर्शनों को लेकर रामदेव ने कही ये बात

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में चल रहे प्रदर्शन पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर सोमवार को राहुल गांधी और केजरीवाल पर हमला बोला वहीं जाने-माने योगगुरु बाबा रामदेव ने भी पूरे मामले पर बयान दिया है. उन्होंने नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को विभाजित करने की बात करना, देश के खिलाफ देशद्रोही कृत्य करना गलत है. किसी भी जिम्मेदार नागरिक या पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए.

Yog Guru Ramdev over ongoing anti-CAA, NRC protests: Spreading violence, talking of dividing the country, is a traitorous act against the country. No responsible citizen or party should do so. pic.twitter.com/JaAXpoHUh7