किसान आंदोलन पर योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार को दिया जवाब, बोले- 'BJP को मुझसे विशेष स्नेह है'

दरअसल, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वो किसान आंदोलन पर सक्रिय हो रही विपक्षी पार्टियों पर हमला बोल रहे थे. इसमें उन्होंने योगेंद्र यादव का नाम लेकर भी उनपर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि 'योगेंद्र यादव ने कभी मोदी सरकार पर APMC एक्ट खत्म करने का आरोप लगाया था. जब हमने कहा कि यह राज्यों को करना चाहिए. तब भी उन्होंने हमारी आलोचना की, कहा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब हमने सच में किया तो अब वो विरोध कर रहे हैं.'

Swaraj Abhiyan of Yogendra Yadav had once tweeted criticising Modi Govt. for washing its hands of APMC Act. So when we suggested that states should do this, Yogendra Yadav criticised us. But when we actually did it, he is opposing it. pic.twitter.com/59M50rgkh6