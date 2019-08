नजरबंद हुए पूर्व CM उमर अब्दुल्ला के समर्थन में आए कांग्रेस नेता शशि थरूर, Tweet कर कही यह बात

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में जारी उथल-पुथल की स्थिति के बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) और उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) को नजरबंद कर दिया गया है. इसके बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के समर्थन में आए और कहा कि आप अकेले नहीं हैं. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उमर अब्‍दुल्ला के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'आप अकेले नहीं हैं उमर अब्‍दुल्‍ला. हर लोकतांत्रिक भारतीय कश्‍मीर के मुख्‍यधारा के नेताओं के साथ खड़ा है क्‍योंकि आप उसका सामना करेंगे जो भी देश के लिए सरकार के मन में है. संसद का सत्र अब भी चल रहा है और हमारी आवाज भी शांत नहीं होगी.

You are not alone @OmarAbdullah . Every Indian democrat will stand with the decent mainstream leaders in Kashmir as you face up to whatever the government has in store for our country. Parliament is still in session & our voices will not be stilled. @INCIndia https://t.co/QqGa4EgrP3

इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, 'जम्‍मू-कश्‍मीर में हो क्‍या रहा है? क्‍यों नेताओं को रातोंरात गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि उन्‍होंने कुछ भी गलत नहीं किया? अगर कश्‍मीरी हमारे नागरिक हैं और उनके नेता हमारे सहयोगी, निश्चित रूप से आतंकियों और अलगाववादियों से लड़ते हुए मुख्‍यधारा के नेताओं को साथ रखा जाना चाहिए. अगर हम उन्‍हें अलग-थलग कर दें तो बचा कौन?

What is going on in J&K? Why would leaders be arrested overnight while having done no wrong? If Kashmiris are our citizens &their leaders our partners, surely the mainstream ones must be kept on board while we act against terrorists & separatists? If we alienate them, who's left?