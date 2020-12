VIDEO: जगन रेड्डी की पार्टी की महिला नेता की 'गुंडागर्दी'; टोल प्लाजा कर्मचारी को जड़ा थप्पड़, बैरिकेडिंग फेंकी

वीडियो में, वाईएसआर कांग्रेस की नेता डी रेवती अपने वाहन के सामने लगे बैरिकेड को हटाते हुए नजर आ रही हैं जबकि टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी उनसे ऐसा नहीं करने का आग्रह कर रहे हैं. रेवती की गाड़ी में लगा सायरन सुनाई दे रहा है. जिसका उपयोग टोल प्लाजा पर अपनी गाड़ी को रास्ता दिए जाने के लिए किया होगा.

#WATCH| YSRCP leader D Revathi slaps a toll plaza staff at Kaja Toll in Guntur district after she was stopped when she allegedly refused to pay toll tax #AndhraPradeshpic.twitter.com/NaHAzO6VDm