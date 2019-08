Zomato से जुड़ा एक और विवाद, अब कंपनी के कर्मचारियों ने ही लगाया आरोप- बोले 'जबरन बीफ और पोर्क...'

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर जोमैटो (Zomato) का मुद्दा काफी गर्माया हुआ था. दरअसल, जबलपुर के एक कस्टमर ने जोमैटो (Zomato) पर ऑर्डर किए गए खाने को सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया था, क्योंकि डिलिवरी बॉय गैर हिन्दू था. अब एक बार फिर जोमैटो (Zomato) का मुद्दा गर्माया गया है. इस बार कंपनी के डिलिवरी बॉय ही उसके खिलाफ हो गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार कोलकाता में जोमैटो के डिलिवरी एग्जीक्यूटिव एक हफ्ते से हड़ताल पर हैं. हावड़ा में जोमैटो (Zomato) के फूड डिलिवरी करने वाले सदस्यों ने बीफ और पोर्क की डिलिवरी के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. उनका कहना है कि कंपनी हमारी मांगों के बारे में नहीं सुन रही है और हमें बीफ और पोर्क की डिलिवरी के लिए मजबूर कर रही है. हम अब एक हफ्ते से हड़ताल पर हैं.

West Bengal: Zomato food delivery executives in Howrah are on an indefinite strike protesting against delivering beef and pork, say, "The company is not listening to our demands & forcing us to deliver beef & pork against our will. We have been on strike for a week now." pic.twitter.com/tPVLIQc2SZ