2018, DD vs CSK: 'इन वजहों' से चेन्नई के लिए अहम बना दिल्ली डेयर डेविल्स के खिलाफ मुकाबला

खास बातें दोनों टीमें कर सकती हैं कई बदलाव रात आठ बजे से खेला जाएगा मैच यह सिलसिला तोड़ पाएगी चेन्नई?

Match day at the capital! Lions are super ready to take on the DD! Roar whistles to cheer them! #WhistlePodu#Yellovepic.twitter.com/GrtuwiGb9g — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 18, 2018

Where there is a willow there is a way! #whistlepodupic.twitter.com/uRKFv09Fj2 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 17, 2018

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) -11 में शुक्रवार रात आठ बजे से दिल्ली डेयर डेविल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाने वाला मुकाबला मेजबान दिल्ली टीम के लिए भले ही अप्रासंगिक हो चला हो, लेकिन चेन्नई के लिए इस मैच के अपने ही बहुत ज्यादा मायने हैं. दिल्ली के लिए यह अपने घरेलू मैदान पर आखिरी मुकाबला होगा, तो चेन्नई के लिए यह भिड़ंत दो वजहों से खास होने जा रही है. हालांकि, धोनी के धुरंधर पहले से ही प्ले-ऑफ में जगह बना चुके हैं.चेन्नई की बल्लेबाजी की बात करें, तो अंबाती रायुडु और शेन वॉटसन की सलामी जोड़ी ने टीम को अच्छी शुरुआत दी है. धोनी रायुडु के स्थान पर फैफ डु प्लेसिस को वॉटसन के साथ सलामी बल्लेबाजी के लिए भेज सकते हैं और रायुडु को मध्यक्रम में भी उतार सकते हैं. टीम के मध्यक्रम को सुरेश रैना और धौनी ने अच्छे से संभाल रखा है. निचले क्रम में ड्वेन ब्रावो और रवींद्र जडेजा भी बल्ले से योगदान देने में सफल हैं.गेंदबाजी में चेन्नई के लुंगी एंगिडी, शार्दूल ठाकुर और डेविड विले ने टीम की बागडोर को अच्छे से संभाला है. धोनी इस मैच में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं. उनके पास कर्ण शर्मा और इमरान ताहिर के रूप में दो लेग स्पिनर हैं, जिसमें से धौनी एक के साथ जाएंगे. हरभजन सिंह खेलेंगें या नहीं यह तय नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि धोनी दोनों लेग स्पिनरों को बैठा कर हरभजन को अंतिम एकादश में मौका दे दें. जडेजा के कंधों पर भी स्पिन विभाग की जिम्मेदारी होगी.

.@RishabPant777 is on the top of the list for most boundary-related stats this year! No wonder we call it Power-Pant-i!



How many boundaries for him in #DDvCSK? #DilDilli#Dhadkegapic.twitter.com/nRy9XnWPHg — Delhi Daredevils (@DelhiDaredevils) May 18, 2018

वहीं दिल्ली की बात की जाए तो उसकी बल्लेबाजी ही इस सीजन में कुछ चल पाई है वो भी युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत के बूते. पंत के अलावा अंडर-19 विश्व विजेता कप्तान पृथ्वी शॉ और कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला भी चला है. इन तीनों के अलावा सभी विफल रहे हैं. गेंदबाजी में लियाम प्लंकेट ने कुछ हद तक प्रभावित किया है. ट्रेंट बाउल्ट के जिम्मे तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी होगी. आज के मुकाबले के लिए दोनों टीमें कई प्रयोग कर सकती हैं और कई खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है. दोनों टीमें अंतिम एकादश नीचे बताए गए खिलाड़ियों से चुनेंगीचेन्नई के लिए यह मैच इसलिए अहम हो चला है क्योंकि एक तो बात यह है कि प्वाइंट्स टेबल में नंबर दो पर होने के बावजूद अभी भी यह पायदान उसके लिए पक्की नहीं हैं. वहीं, 25 अप्रैल को आरसीबी को हराने के बाद उनके हिस्से में जीत के बाद एक हार आयी है. पिछले मैच में हैदराबाद ने चेन्नई के जीत के सिलसिले को तोड़ दिया. और आज चेन्नई के लिए इस ट्रेंड को तोड़ने का भी मौका है.