IPL 2018, RCB vs SRH: ...तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी को पड़ सकते हैं लेने के देने!

खास बातें विराट एंड कंपनी की कुछ उम्मीदें अभी बाकी आरसीबी फिलहाल 10 अंक के साथ सातवीं पायदान पर हैदराबाद 18 प्वाइंट्स के साथ टॉप पर

Keeping our game strong and our moves smooth with a little help from BEARDO for Men! #PlayBold#MensGrooming#OfficialGroomingPartner#RCBvSRHpic.twitter.com/sWHKtRmvPW — Royal Challengers (@RCBTweets) May 17, 2018

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) -11 में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज रात आठ बजे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. बेंगलोर ने दिल्ली डेयरडेविल्स और किंग्स इलेवन पंजाब को मात देकर अपने प्लेऑफ में जाने की संभावानाओं के किसी तरह जिंदा रखा है. लेकिन आज अगर कप्तान विराट कोहली को बेंगलोर की उम्मीदों को बरकरार रखना है, तो उन्हें एक बहुत ही खास बात का ध्यान रखना होगा. और अगर इस बाबत आज बेंगलोर ने इस बात से आंखें चुराईं, तो उसे लेने के देने भी पड़ सकते हैं.बेंगलोर का प्रदर्शन हालांकि कुछ खास नहीं रहा है और बल्लेबाजी कप्तान विराट कोहली और अब्राहम डिविलियर्स के जिम्मे ही है. कोई और बल्लेबाज अभी तक इन दोनों की छांव से निकल कर टीम के लिए बड़ा योगदान नहीं दे पाया है. ऐसा नहीं है कि टीम में अच्छे बल्लेबाजों की कमी है. ब्रेंडन मैकललम, मोइन अली जैसे अच्छे बल्लेबाज टीम के पास हैं, लेकिन वे बल्ले से नाकाम ही रहे हैं. मनदीप सिंह भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं.कोरी एंडरसन, कोलिन डी ग्रांडहोम ने जरूर निचले क्रम में टीम को कुछ हद तक संभाला है. गेंदबाजी में उमेश यादव ने जिम्मेदारी लेते हुए टीम का भार संभाला तो वहीं मोहम्मद सिराज ने उनका बखूबी साथ दिया. स्पिन विभाग में युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन संदर भी टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.वहीं, अगर हैदराबाद की बात की जाए तो टीम बल्लेबाजी में अपने कप्तान केन विलियमसन के जिम्मे है. उन्होंने अभी तक कुल 544 रन बनाए हैं. टूर्नामेंट से आगे बढ़ते हुए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का बल्ला भी बोलने लगा है. उन्होंने अभी तक कुल 369 रन बनाए हैं. बल्लेबाजी में धवन और विलियमसन के अलावा कोई और आगे नहीं आ पाया है.युसुफ पठान, मनीष पांडे, शाकिब अल हसन अपने प्रदर्शन में निरंतरता रखने में सफल नहीं रहे हैं. हैदराबाद की ताकत उसकी गेंदबाजी है और इसी के दम पर वह लगातार जीत के रास्ते पर बनी हुई है. राशिद खान, शाकिब, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा जैसे गेंदबाजों के रहते टीम ने छोटे से छोटे से लक्ष्य का बचाव किया है. आज के मुकाबले के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हो सकती हैं:

What should be the Playing XI for the Southern Clash tonight? Tweet us your guesses, correct entries can win signed Fan jerseys from #OrangeArmy

Contest only applicable on SRH Twitter page. Guesses made before the coin toss will only be considered.#RCBvSRH#IPL2018pic.twitter.com/nquHT6pXhH — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 17, 2018

जैसा कि हमने बताया कि आरसीबी को एक खास बात को लेकर बहुत ही सतर्क रहना होगा. बात यह है कि हैदराबाद ने गेंदबाजों ने अभी तक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. लेकिन इसमें भी अहम बात यह है कि हैदराबाद ने अभी चटकाए अपने 75 में से 34 विकेट 7वें से 15वें ओवर के बीच चटकाए. इस बात का अनुभव आरसीबी को भी हैदराबाद के खिलाफ अपने पिछले मैच में हुआ, जब उनका 6 ओवर में स्कोर 1 विकेट पर 55 रन था. लेकिन 12वें ओवर में यह स्कोर 5 विकेट पर 85 रन था.