IPL 2018, RCB vs RR LIVE: राजस्थान की पारी शुरू, दोनों ओपनर क्रीज पर

राजस्थान ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ अब से कुछ ही देर बाद खेले जाने वाले बड़े मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है. बेंगलोर ने अपने पिछले मैच की इलेवन बरकरार रखी है, तो इस करो या मरो की जंग में राजस्थान ने अपनी इलेवन में तीन बदलाव किए हैं. बेन लॉफलिन, हेनरिच क्लासेन और श्रेयस गोपाल आज राजस्थान इलेवन का हिस्सा हैं. इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं:-

रविवार को एक नहीं बल्कि दो-दो फ्लोर टेस्ट होने जा रहे हैं. एक कर्नाटक विधानसभा परिषद, तो दूसरा फ्लोर टेस्ट अब से कुछ ही देर बाद जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम की पिच पर विराट कोहली एंड कंपनी और राजस्थान राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा. वास्तव में प्ले-ऑफ में अपनी-अपनी टीम के प्रवेश की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए राजस्थान रॉयल्स और बेंगलोर के लिए यह मुकाबला करो या मरो की जंग में तब्दील हो गया है!आज शनिवार को जो भी टीम हार का मुंह देखेगी, उसकी आईपीएल में अपनी सरकार बनाने मतलब खिताबी जीत का सपना शनिवार को ही चूर जाएगा. हालांकि, यह भी सही है कि जीतने वाली टीम को सिर्फ जीत हालांकि इनकी राह साफ नहीं करेगी, बल्कि अंतिम-4 में जगह बनाने के लिए उन्हें दूसरी टीमों के मैचों के परिणाम पर भी निर्भर रहना होगा. लेकिन यह भी एक सच है कि सच है कि यह फ्लोर टेस्ट पास करने के आरसीबी के आसार बहुत ही ज्यादा प्रबल हैं. और अगर हालात उसके पक्ष में जा रहे हैं, तो उसके पीछे विराट कोहली के पास 'बहुत ही ठोस वजह' है.मुकाबले से पहले ही राजस्थान रॉयल्स के लिए पहले से ही बहुत ही बड़ी दिक्कतें हो गई हैं. रॉयल्स के लिए लगातार पांच अर्धशतक बनाने वाले विकेटकीपर जोस बटलर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के चलते वापस इंग्लैंड लौट गए हैं. और सिर्फ बटलर ही नहीं बल्कि बेन स्टोक्स की अनुपस्थिति भी अजिंक्य रहाणे की टीम को अच्छा-खासा नुकसान पहुंचाएगी. इसका सीधा-सीधा फायदा आरसीबी को मिलता दिखाई पड़ रहा है. अब यह देखने की बात होगी कि विराट के वीर इसका फायदा उठा भी पाएंगे या नहीं.वैसे विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलोर ने अपने पिछले मैच में मजबूत टीम सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी थी और अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा था. बेंगलोर, राजस्थान और किंग्स इलेवन पंजाब के भी 12-12 अंक हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के मामले में बेंगलोर इन टीमों से आगे है और पांचवें स्थान पर काबिज है. कोहली को उम्मीद होगी इस अहम मैच में भी उनके बल्लेबाज इसी तरह के प्रदर्शन को जारी रखें और बल्ले से रन बनाए. गेंदबाजी में भी बेंगलोर ने शानदार प्रदर्शन किया और हैदराबाद को काफी प्रयासों के बाद भी रोके रखा. तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी उमेश यादव, मोहम्मद सिराज तथा टिम साउदी पर है. वहीं स्पिन का जिम्मा युजवेंद्र चहल और अली के कंधों पर है. वहीं राजस्थान को अपने पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वह नेट रन रेट के मामले में पीछे है और इस मैच में उसे बड़े अंतर से जीत की दरकार होगी. इससे पहले जब दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था तब राजस्थान ने बेंगलोर को 19 रनों से हराया था. बटलर के जाने से बेशक टीम को झटका लगेगा, क्योंकि वो टीम की बल्लेबाजी को एक छोर से संभाले रहते थे. उन्होंने आईपीएल में पिछले पांच मैचों में लगातार पांच अर्धशतक जड़े थे. उनकी गैरमौजूदगी में टीम की बल्लेबाजी का भार कप्तान अजिंक्य रहाणे पर है, जो इस सीजन में बल्ले से नियमित अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं.ऐसे में इन-फॉर्म संजू सैमसन को इस अहम मैच में बड़ी जिम्मेदारी होगी. बटलर और स्टोक्स की गैरमौजूदगी में रहाणे हेनरिक क्लासेन और डार्सी शॉर्ट को मौका दे सकते हैं. गेंदबाजी का जिम्मा वेस्टइंडीज के जोफ्रा आर्चर के कंधों पर होगा जिन्होंने अपने सटीक लाइन लैंथ और तेजी से सभी को खासा प्रभावित किया है. उनके अलावा जयदेव उनादकट को अपनी लय हासिल करनी होगी. इस बड़े फ्लोर टेस्ट के लिए आज दोनों टीमें इस प्रकार हो सकती हैं:-आरसीबी मैच शुरू होने से पहले ही कई कारणों से फायदा में है. लेकिन राजस्थान की तुलना में उसके पास बड़ा फायदा है प्लस में नेट रन रेट का होना. वहीं राजस्ओथान का नेट रन रेट माइस (-0.403) में है. मतलब न केवल राजस्थान को जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि ऐसे अंतर से जीत करनी होगी, जो उसके नेट रन रेट को प्लस में भी तब्दील कर दे. इन्हीं तमाम बातों के चलते आज आरसीबी के फ्लोर टेस्ट पास करने के आसार बहुत ज्यादा हैं!