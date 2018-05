IPL 2018, CSK vs SRH: ऑरेंज कैप हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन को मिलनी तय! ऋषभ पंत ने रचा इतिहास

कोशिश तो भारतीय छोरे ने अपनी तरफ से पूरी की, लेकिन दिल्ली के ऋषभ पंत को बाकी साथियों से साथ नहीं मिला. अगर दिल्ली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) -11 के प्ले-ऑफ में जगह बना लेती, तो एक दो मैच और मिलने के साथ एक बार को हो सकता था कि पंत आईपीएल में इतिहास रच देते. वैसे संभावना अभी भी बनी हुई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि गजब फॉर्म में चल रहे हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे. न्यूजीलैंड के विलियमसन मानो टी-20 में पचासा जड़ने के विशेषज्ञ बन चुके हैं. बहरहाल, पंत ने इस रेस में दावा कमजोर पड़ने के बावजूद पहले से ही इतिहास रच दिया है.बता दें कि केन विलियसमन ने आईपीएल-11 में सबसे ज्यादा आठ अर्धशतक जड़े हैं. और चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 89.20 के बाद उनका औसत सर्वश्रेष्ठ है. वास्तव में टॉप फाइव बल्लेबाजों में केन विलियमसन का औसत सर्वश्रेष्ठ है. हैदराबादी कप्तान अभी तक 60.09 के औसत से अपने खाते में रन जमा कर चुके हैं. यही वजह है कि हैदराबाद के समर्थकों को भरोसा हो चला है कि विलियमसन दिल्ली के ऋषभ पंत को पछाड़ने में कामयाब रहेंगे.

Congratulations to #CaptainKane for winning the Orange Cap yesterday at #SRHvKKR having scored 661 runs in #IPL2018. We still have more matches to play and retain it for #OrangeArmypic.twitter.com/avuZeySQJm