IPL 2018: ये हैं ऋषभ पंत के आतिशी शतक की 5 खास बातें

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)-11 में शुक्रवार रात राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स भिड़ने जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेटप्रेमियों के जहन में अभी भी वीरवार को ऋषभ पंत की 'सुनामी' ही रह-रहकर कौंध रही है. वास्तव में इस पारी ने एक समय तो हैदराबाद के होश फाख्ता कर दिए थे. बस दुर्भाग्य ऋषभ का इतना भर रहा है कि ऐसी प्रचंड पारी खेलने के बावजूद वह दिल्ली को नहीं जिता सके. बहरहाल, ऋषभ के इस शतक से कुछ रिकॉर्ड बने, तो कुछ खास बातें भी निकली. चलिए हम आपको लिए लेकर आए हैं ऋषभ के नाबाद 128 रनों की पारी की पांच अहम बातें.ऋषभ के बल्ले से निकलने वाला यह आईपीएल का 50वां शतक रहा, तो वहीं वह यह कारनामा करने वाले 13वें भारतीय बल्लेबाज बन गए. चलिए आपको आईपीएल में संख्या के लिहाज से तीन अहम शतकों के बारे में बताते हैं.128* ऋषभ पंत, डीडी VS एसआरएच, 2018117* एंड्यू साडमय्स, डीसी VS आरआर, 2008115* रिद्धिमान साहार, केएक्साईपी VS केकेआर, 2014104* हाशिम अमला, केएक्साईपी VS एमआई, 201720 साल 218 दिन ऋषभ पंत21 साल 183 दिन संजू सैमसन22 साल 175 दिन विराट कोहली23 साल 118 दिन सुरेश रैना23 साल 14 दिन श्रेयस अय्यरबनाम भुवनेश्वर कुमार: 11 गेंद, 43 रन (4 चौके, 4 छक्के)बनाम कौल : 18 गेंद, 34 रन (5 चौके, 1 छक्का)बनाम राशिद: 13 गेंद, 27 रन (4 चौके, 1 छक्का)बनाम शाकिब: 12 गेंद, 17 रन (1 चौका, 1 छक्का)बनाम संदीप: 9 गेंद, 7 रन (1 चौका)रन (गेंद) 4/6 स्ट्रा. रेटपावर प्ले- 16 (7) 3/0 228.57मिड्ल ओवर 45 (33) 6/1 136.36स्लॉग ओवर 67 (23) 6/6 291.30-------------------------------------------------------------------128*(63) 15/7 203.17---------------------------------------------------------------किसी मामले में साथी दिग्गजों को पीछे छोड़ना, तो कहीं नया आयाम स्थापित करना सिर्फ ऋषभ पंत के टैलेंट को बताने के लिए अपने आप में काफी है. उम्मीद है कि आगे भी उनके बल्ले से कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा.