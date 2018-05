IPL 2018: क्रिस गेल और केएल राहुल के इस चैलेंज से पार पा पाएगा राजस्थान?

Kings played a thrilling first game at Indore, putting in a good strong performance, ultimately losing the first home game of the season. #LivePunjabiPlayPunjabi #KXIPvMI #VIVOIPL pic.twitter.com/p2HdBYEmpZ

इस नई जोड़ी के क्या कहने! एक सुनामी और एक तूफान! यह सही है कि क्रिस गेल और केएल राहुल की योग्यता में बहुत ज्यादा अंतर है. और दोनों की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन दोनों के तेवर और अंदाज एक ही जैसा है. मानो दोनों एक ही सुर साधने में लगे हैं और इसका रिजल्ट भी कुछ ऐसे सामने आया कि ये दोनों इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल ) के इस जारी संस्करण की सबसे खतरनाक जोड़ी में तब्दील हो गई. और इन दोनों का यही अंदाज अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को दे रहा है एक बड़ा चैलेंज.इसे अभी आप एक तरह से संयोग भी कह सकते हैं. अगर पिछले दिनों हुई आईपीएल की नीलामी के दौरान तीसरी बार लगी बोली में किंग्स इलेवन पंजाब ने गेल को नहीं ही खरीदा होता, तो न तो पंजाब को ही फायदा मिलता और नही यह खूंखार जोड़ी ही क्रिकेटप्रेमियों को देखने को नसीब हो पाती. वैसे अगर आपको ध्यान होगा, जब क्रिस गेल को पंजाब ने खरीदा, तो सब हंस रहे थे, लेकिन अब गेल अपने अंदाज से उनकी हंसी उड़ा रहे हैं. कभी अकेले, तो कभी केएल राहुल के साथ मिलकर. इसके अलावा पंजाब ने शुरुआती दो-तीन मैचों में राहुल के साथ कभी मयंक अग्रवाल, तो कभी एरोन फिंच को आजमाया था. लेकिन जब ये दोनों ही नाकाम रहे, तो मैनेजमेंट ने क्रिस गेल को दूसरे ओपनर के रूप में चुना. और गेल क्या आए, उन्होंने राहुल के साथ मिलकर विरोधियों को बुरी तरह से धुन कर रख दिया.

Told y’all this man is Bad News for all of you. Universe Boss for a Reason! Top Knock @henrygayle , Many more!! pic.twitter.com/fsqM9xc9KC