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IPL 2018: 'ये ओवर' साबित हुए सबसे महंगे, 'ये' सबसे फलदायी

रविवार तक आईपीएल में 47 मैच आयोजित हो चुके हैं. कई रिकॉर्ड टूर्नामेंट में बने हैं, लेकिन यह एक अलग आंकड़ा है.

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IPL 2018: 'ये ओवर' साबित हुए सबसे महंगे, 'ये' सबसे फलदायी

इस आईपीएल में अंबाती रायुडु सहित कई बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड बनाए हैं.

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)-11 में रनों की जोरदार बारिश जारी है, तो विकेट भी अच्छी खासी संख्या में गिर रहे हैं.  वैसे हमेशा की तरह ही बल्लेबाजों का दबदबा बना हुआ. वहीं कुछ अजीबोगरीब रिकॉर्ड भी जमा हो रहे हैं. ऐसे में क्रिकेटप्रेमी यह भी सोचते हैं कि किन ओवरों में सबसे ज्यादा धुनाई होती है. चलिए हम आपके लिए आज यही बताएंगे कि औसतन रूप से आईपीएल के किन ओवरों के बल्लेबाजों के बल्ले से सबसे ज्यादा आग उगली, तो किन ओवरों में गेंदबाजों ने धमाल मचाया है.  
  चलिए सबसे पहले बात उन ओवरों की कर लेते हैं, जिसमें सबसे कम रन बन. और ऐसा हुआ पहले, सातवें ऐऔर आठवें ओवर में. औसतन पहले ओवर में 607 रन बने, तो वहीं 7वें मे 658 और 8वें ओवर में 687 रन बने. पहले ओवर की बात को समझी भी जा सकती है. पारी का पहला ओवर होता है. और इस दौरान बल्लेबाज सतर्कता बरतते हैं.

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वहीं, सबसे ज्यादा विकेट गेंदबाजों को 18वें, 19वें और 20वें ओवर में मिले. यह भी एक स्वाभाविक सी बात है कि स्लॉग ओवरों में मारामारी ज्यादा होती है. ऐसे में विकेट गिरने का जोखिम बना रहता है. बहरहाल, 18वें ओवर में गेंदबाजों को 41 विकेट मिले, 19वें ओवर में इसकी तुलना में तीन ज्यादा 44 विकेट मिले. वहीं 20वें ओवर में विकेटों का ग्राफ चरम पर पहुंच गया. और इस ओवर में गेंदबाजों को 52 विकेट मिले हैं. 

VIDEO: विराट कोहली ने कुछ दिन पहले ही एनडीटीवी से बात की थी. 
बात धुनाई की कर लते हैं, तो हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा रन 18वें ओवर में बने हैं, तो उसके बाद 19वें और पारी के चौथे ओवर का नंबर आता है. जहां पॉवर-प्ले खत्म होने से दो ओवर पहले मतलब चौथे ओवर में 877 रन बल्लेबाजों ने बनाए, तो 19वें में 878 और 18वें ओवर में अभी तक कुल 916 रन आए हैं. 
 


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