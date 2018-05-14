IPL 2018: 'ये ओवर' साबित हुए सबसे महंगे, 'ये' सबसे फलदायी

चलिए सबसे पहले बात उन ओवरों की कर लेते हैं, जिसमें सबसे कम रन बन. और ऐसा हुआ पहले, सातवें ऐऔर आठवें ओवर में. औसतन पहले ओवर में 607 रन बने, तो वहीं 7वें मे 658 और 8वें ओवर में 687 रन बने. पहले ओवर की बात को समझी भी जा सकती है. पारी का पहला ओवर होता है. और इस दौरान बल्लेबाज सतर्कता बरतते हैं.
Indian Players to Score 500+ Runs in an IPL season— #IPL2018 #BCCITeam (@IPL11_2018) May 14, 2018
2008 - Gambhir
2010 - Tendulkar, Raina
2011 - Tendulkar, Kohli
2012 - Gambhir, Dhawan, Rahane
2013 - Raina, Kohli, Rohit, Karthik
2014 - Uthappa, Raina
2015 - Rahane, Kohli
2016 - Kohli, Dhawan, Gambhir
2018 - Pant, Rahul, Rayudu
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