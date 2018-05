IPL 2018: 'ये ओवर' साबित हुए सबसे महंगे, 'ये' सबसे फलदायी

Indian Players to Score 500+ Runs in an IPL season

2008 - Gambhir

2010 - Tendulkar, Raina

2011 - Tendulkar, Kohli

2012 - Gambhir, Dhawan, Rahane

2013 - Raina, Kohli, Rohit, Karthik

2014 - Uthappa, Raina

2015 - Rahane, Kohli

2016 - Kohli, Dhawan, Gambhir

2018 - Pant, Rahul, Rayudu