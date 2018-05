IPL 2018, KKR vs CSK: केकेआर की 6 विकेट से शानदार जीत, शुबमन गिल ने दिल जीता

खास बातें चेन्नई सुपर किंग्स- 20 ओवरों में 5 पर 177, धोनी 43*, वॉटसन 36*, रैना 31, केकेआर-20 में 4 पर 180, शुबमन गिल 57*, कार्तिक 45*, नारायण 32 सुनील नारायण बने मैन ऑफ द मैच

शाहरुख खान की केकेआर ने युवा शुबमन गिल (नाबाद 57, 36 गेंद) और कप्तान दिनेश कार्तिक (नाबाद 45, 18 गेंद) की बहुत ही टॉप क्लास बैटिंग की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का सिलसिला तोड़ते हुए उसे छह विकेट से हरा दिया. केकेआर से पहले बैटिंग का न्योता पाकर चेन्नई ने 20 ओवर के कोटे में 5 विकेट पर 177 रन बनाए.इस स्कोर को यहां तक पहुंचाने में धोनी के नाबाद 43 रन का अच्छा योगदान रहा. उनके अलावा सुरेश रैना ने 31 और फैफ डु प्लेसिस ने 27 रन बनाए. जवाब में केकेआर ने 17.4 ओवरों में 4 विकेट खोकर ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. सुनील नारायण को मैन ऑफ द मैच चुना गया.चेन्नई के मुकाबले शुरुआती 6 ओवरों में केकेआर के बल्लेबाज ज्यादा तेजी से बरसे. इस बात को परफैक्ट फिनिशिंग दी युवा शुबमन गिल ने. गिल ने पावर-प्ले के आखिरी और शेन वॉटसन के फेंके छठे ओवर में तीन चौके जड़े. इससे केकेआर का स्कोर 2 विकेट पर 56 पर पहुंच गया. इस पावर-प्ले में पहले ही ओवर में क्रिस लिन के 2 छक्कों और सुनील नारायण के कुछ शानदार स्ट्रोकों का भी योगदान रहा.युवा सीमर केएम आसिफ के शुरआती 2 ओवर बहुत ही अच्छे रहे थे. उन्होंने रॉबिन उथप्पा का विकेट भी लिया था. इसी भरोसे पर जब जब धोनी ने आसिफ को थमाया, तो इसमें उन्हें 3 छक्के पड़े. दो शुबमन गिल ने ठोके, तो एक दिनेश कार्तिक ने. नतीजा यह रहा कि इस ओवर में 21 रन आए और यह सबसे महंगा ओवर बन गया.इस पचासे के क्या कहने! शुरुआत शुबमन गिल ने वॉटसन के फेंके पहले ही ओवर में तीन चौके जड़कर की थी. और उन्होंने 32 गेंदों पर आईपीएल का अपना पहला अर्धशतक जड़ डाला. पांच चौकों और दो छक्कों के साथ. शुबमन गिल के गजब के कॉन्फिडेंस से कहीं नहीं लगा कि इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल में चंद ही मैच खेले हैं. यह एक ऐसी पारी रही, जिसकी गूंज राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के कानों पर गहरी चोट करेगी!इससे पहले केकेआर से पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने के बाद धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर के सामने जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य रखा. आखिरी ओवरों के दौरान धोनी (नाबाद 43, 25 गेंद) की तेज बल्लेबाजी की बदौलत चेन्नई की टीम कोटे के 20 ओवरों में 5 विकेट पर 177 रन बनाने में कामयाब रही. धोनी के अलावा शेन वॉटसन (36), सुरेश रैना (31), अंबाती रायुडु (21) ने उपयोगी योगदान दिया, लेकिन ये अपनी कोशिशों को चरम पर ले जाने में नाकाम रहे. नतीजा यह रहै कि आठ में से चार मुकाबलों में 200 का स्कोर बनाने वाला चेन्नई मंजिल से करीब 25-30 रन पीछे रह गया. और इसके लिए जिम्मेदार सुनील नारायण रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए.

शुरुआत छह ओवरों (30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर) में चेन्नई के बल्लेबाजों ने अच्छी पावर दिखाई. इसमें मिशेल जॉनसन के फेंके चौथे ओवर में सबसे ज्यादा रन बने. एक छक्का वॉटसन ने जड़ा, एक फैफ डु प्लेलिस ने. और चेन्नई ने इस ओवर में 19 रन बटोर लिए. कुल मिलाकर पावर-पु्ले में चेन्नई ने 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बनाए. इसमें वॉटसन का योगदान 16 गेंदों पर 21 रन का था, तो 25 गेंदों पर 27 रन फैफ डु प्लेसिस ने बनाए.मैच से पहले हमने आपको बताया था कि सुनील नारायण धोनी के लिए कितना बड़ा चैलेंज हैं. धोनी तो इस चैलेंज पर पास हो गए, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने हथियार डाल दिए. फेंके 4 ओवरों में 21 रन देकर दो विकेट लिए नारायण ने. और दोनों बड़े बल्लेबाज. पहले शेन वॉटसन को विदा किया, तो एक बहुत ही बेहतरीन गुगली से अंबाती रायुडु की आंखें खोलकर रख दीं नारायण ने. कुल मिलाकर गेंदबाजी में तो अपने काम को नारायण ने बहुत ही बखूबी ढंग से अंजाम दिया.शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के जमकर विकेट खोने के बाद आखिरी ओवरों यह धोनी ही थे, जिन्होंने चेन्नई को फाइटिंग स्कोर दिला दिया. 17वें ओवर में मिशेल जॉनसन के फेंके ओवर में लगाए गए उनके 2 छक्के शानदार थे. वहीं, पीयूष चावला की पारी की आखिरी गेंद पर चौके के साथ माही ने पारी फिनिश की. 25 गेंदों पर नाबाद 43 रन के साथइससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. नितीश राणा की जगह रिंकू सिंह केकेआर इलेवन में शामिल. चेन्नई इलेवन में कोई बदलाव नहीं है. इस मैच के लिए दोनों टीमों की इलेवन इस प्रकार रहींकेकेआर ने अपने घर मतलब ईडन गार्डन में चेन्नई एक्सप्रैस को हर डिपार्टमेंट में पटरी से उतार दिया. शुबमन गिल की पारी और कप्तान दिनेश कार्तिक के अंदाज से यह साफ हो गया कि अगर जडेजा सुनील नारायण के कैच लपक लेते, तो भी इससे अंतर नहीं ही पड़ता. जो अंतर पड़ा, वह इस बात का रहा कि चेन्नई 25-23 रन टारगेट से पीछे रह गई.